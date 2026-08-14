СК возбудил дело после атаки на пассажирский поезд в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что расследование начато по статье о террористическом акте.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все детали произошедшего, а также определить круг лиц, которые могут быть причастны к атаке.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате удара по пассажирскому поезду пострадали шесть человек. Кроме того, в нескольких муниципальных округах республики были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника и транспортные средства.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили 553 украинских БПЛА самолетного типа.

По данным ведомства, перехват воздушных целей проводился в период с 20:00 13 августа до 08:00 14 августа по московскому времени. В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах, запущенных со стороны Украины.

Основная часть дронов была ликвидирована над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской и Смоленской областей.

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