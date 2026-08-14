У Робби Уильямса диагностировали аутизм

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Артист сталкивается с «навязчивыми мыслями».

Робби Уильямсу диагностировали аутизм

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas

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Британскому певцу Робби Уильямсу диагностировали аутизм. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Во время презентации собственного модного бренда в одном из магазинов одежды в центре Лондона Уильямс отвечал на вопросы гостей. По данным издания, певец впервые рассказал о диагнозе и заявил, что продолжает сталкиваться с «навязчивыми мыслями».

В прошлом у артиста были серьезные проблемы с зависимостями. Уильямс неоднократно проходил лечение и реабилитацию из-за употребления наркотиков и алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах со здоровьем у другого известного музыканта — участника южнокорейской группы BTS Ким Тэхена, выступающего под псевдонимом Ви.

Артист рассказал, что столкнулся с ухудшением слуха, которое начало проявляться во время службы в армии. Долгое время певец не придавал этому большого значения, однако позже состояние стало ухудшаться.

По словам Ви, сейчас правое ухо слышит примерно на треть от возможностей левого. Музыканту приходится регулярно посещать врачей и принимать назначенные препараты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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