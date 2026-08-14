На подлете к Москве силами ПВО уничтожено еще три беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, которые двигались в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — написал он в мессенджере МАКС.

После ликвидации новых целей общее количество сбитых дронов, пытавшихся приблизиться к Москве, достигло 15. На территориях, где упали обломки беспилотников, работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в течение ночи российские средства ПВО уничтожили 553 беспилотника ВСУ над рядом регионов страны. Дроны были перехвачены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

За минувшую неделю российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили свыше семи тысяч беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, за указанный период были поражены восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго», которые украинская сторона использует для нанесения ударов по территории России.

В Минобороны также напомнили, что в начале августа российские войска нанесли удар по предприятию Киев-111 «Файер Пойнт», где, по данным ведомства, велось производство боевых частей для этих ракет.

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