Армия России ударила по складам с вооружением в украинском порту Южный

Армия России нанесла удар по военным складам в украинском порту Южный. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

В министерстве отметили, что ВС России продолжает атаковать портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах боевиков киевского режима.

«Поражены <…> в порту Южный склады с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ», — проинформировали в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами, используемыми украинскими боевиками в порту Одесса.

Для этого армия России применила высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные Силы РФ нанесли удар по логистическому комплексу в Киевской области. Объект находился в районе населенного пункта Бровары. Для этой атаки российские военные применили дрон «Герань-4 Сикер».

Также 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила автозаправочную станцию в Черниговской области. Она использовалась боевиками ВСУ для своих нужд.

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