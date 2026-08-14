Армия России ударила по складам с вооружением в украинском порту Южный

Также были поражены объекты в морской гавани Одесса.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Армия России нанесла удар по военным складам в украинском порту Южный. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.
В министерстве отметили, что ВС России продолжает атаковать портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах боевиков киевского режима.
«Поражены <…> в порту Южный склады с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ», — проинформировали в Минобороны РФ.
Кроме того, российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами, используемыми украинскими боевиками в порту Одесса.
Для этого армия России применила высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные Силы РФ нанесли удар по логистическому комплексу в Киевской области. Объект находился в районе населенного пункта Бровары. Для этой атаки российские военные применили дрон «Герань-4 Сикер».
Также 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила автозаправочную станцию в Черниговской области. Она использовалась боевиками ВСУ для своих нужд.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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