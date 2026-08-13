Краем уха: солист BTS Ким Техен частично глухой

Участник BTS Ким Тэхен рассказал о лечении из-за проблем со слухом

Солист южнокорейской группы BTS Ким Тэхен, выступающий под псевдонимом Ви, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с его ухудшающимся слухом. Об этом сообщил журнал Variety.

Артист признался, что ухудшение слуха началось еще во время службы в армии, которую он завершил в июне прошлого года. Однако долгое время он предпочитал не обращать внимания на тревожный симптом. Теперь же ситуация усугубилась настолько, что правое ухо слышит примерно на треть от возможностей левого. Исполнителю приходится регулярно посещать врачей и принимать назначенные препараты.

Проблемы со здоровьем у Ви происходят на фоне корпоративного скандала вокруг его лейбла. В апреле полиция Сеула инициировала арест основателя холдинга HYBE Пана Си Хека, которому вменяют мошенничество с инвесторами на сумму свыше ста миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, группа BTS со скандалом отказалась участвовать в премии «Грэмми».

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