Синхронисты Румянцева и Трофимов завоевали золото на юниорском чемпионате мира

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева стали победителями технической программы смешанных дуэтов на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Венгрии.

По итогам выступления российская пара получила 234,1350 балла. Серебряные медали завоевали представители Испании с результатом 221,6983 балла, бронзу взял дуэт из Китая, набравший 217,5259 балла.

Эта победа стала пятой золотой медалью российских спортсменов на текущем первенстве. На соревнованиях в Венгрии отечественные атлеты выступают в полном статусе — с национальным флагом и с гимном России.

Юниорский чемпионат мира в Будапеште завершится 16 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пловец Егор Корнев стал чемпионом Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров баттерфляем. В финальном заплыве спортсмен показал результат 22,52 секунды и завоевал золотую медаль. Для 22-летнего Корнева эта победа стала очередным достижением в карьере.

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