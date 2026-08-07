Аджика без варки теперь любимая закуска на зиму: простой рецепт за 30 минут

Домашние заготовки — это не просто дань традиции, а возможность сохранить на зиму вкус и аромат свежих овощей, которые летом кажутся такими доступными, а зимой — такими желанными. Аджика — одна из самых любимых острых приправ, которую готовят практически в каждой семье.

Но если вы привыкли варить ее часами, у вас есть повод задуматься: а стоит ли? Сырая аджика, приготовленная без термической обработки, сохраняет максимум пользы, а по вкусу ничуть не уступает вареной.

В чем разница, какие помидоры выбрать и как приготовить идеальную сырую аджику, которая простоит до весны, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Почему стоит попробовать рецепт аджики без варки

Вкусные заготовки на зиму из овощей: рецепт аджики без варки. 5-tv.ru

При термической обработке разрушается до 60% полезных веществ: витамин С, большинство витаминов группы В, ферменты и антиоксиданты. В заготовках без варки все это остается в первозданном виде. Зимой, когда свежих овощей катастрофически не хватает, такая аджика становится настоящим спасением для иммунитета.

Кроме того, сырая аджика готовится быстро. Вам не нужно стоять у плиты, помешивать и следить, чтобы масса не пригорела. Достаточно промыть овощи, измельчить их, добавить специи и разложить по банкам. Весь процесс занимает 30–40 минут. При этом вкус получается максимально свежим и ярким — именно таким, каким его задумала природа.

Какие помидоры выбрать для рецепта аджики без варки

Вкусные заготовки на зиму из овощей: рецепт аджики без варки. www.globallookpress.com/Ingram Images

От выбора томатов зависит буквально все. Для сырой аджики нужны только спелые, мясистые плоды — они дают минимум сока и максимум гущи.

Идеально, если помидоры собраны в сухую погоду и не имеют следов гнили или повреждений.

Лучшие сорта для аджики без варки, по мнению эксперта:

«Бычье сердце» — популярный сорт с крупными, мясистыми плодами. Его любят за плотную текстуру и насыщенный вкус;

«Большая мамочка» — ранний сорт с крупными, ароматными плодами;

«Абаканский розовый» — плоды насыщенно-розового цвета, весом около 300 граммов. Отличаются ароматом и плотной кожицей, которая не растрескивается при хранении;

«Малиновый гигант» — идеальный выбор для тех, кто любит сладкие розовые помидоры.

Главное правило: помидоры должны быть грунтовыми, темно-красного цвета, с ярко выраженным запахом. Однородный цвет без зеленых или белых пятен возле плодоножки — верный признак того, что томат дозрел правильно. Перезревшие плоды тоже подходят, но только если они не начали подгнивать. При сомнениях лучше выбрать другой сорт.

Сырая аджика и вареная: в чем разница рецептов

Вкусные заготовки на зиму из овощей: рецепт аджики без варки. www.globallookpress.com/Andreas Berheide

Набор продуктов у этих двух видов аджики почти одинаковый: томаты, перец, чеснок, соль, сахар, хрен и специи. Однако технология приготовления дает совершенно разный результат.

Сырая аджика — это максимальная свежесть. Она сохраняет все витамины, ферменты и антиоксиданты, которые разрушаются при нагревании. Вкус получается ярким, жгучим, с выраженной кислинкой и ароматом свежих овощей. Единственный минус: хранить ее можно только в холодильнике, и срок годности ограничен несколькими месяцами.

Вареная аджика выигрывает в долговечности. Как отмечает эксперт, при правильной стерилизации она может храниться до двух лет в погребе или кладовке, не требуя холодильника. Но вместе с термической обработкой уходит часть витаминов, а вкус становится менее «живым», более приглушенным.

Какой вариант выбрать — зависит от ваших целей. Если вы цените пользу и готовы держать заготовки в холодильнике — смело готовьте без варки. Если нужна надежная заготовка на всю зиму, которую можно хранить где угодно — выбирайте вареную.

Рецепт аджики без варки — заготовки на зиму

Вкусные заготовки на зиму из овощей: рецепт аджики без варки. globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Этот рецепт проверен временем и не раз радовал любителей домашних заготовок. Количество ингредиентов рассчитано на 4–5 полулитровых банок.

Ингредиенты для рецепта:

Помидоры — два килограмма;

Болгарский перец (красный) — один килограмм (можно 700–800 граммов для более густой консистенции);

Чеснок — 200 граммов (можно 150–200 — по вкусу);

Острый перец чили — две-четыре штуки (регулируйте остроту по своему вкусу);

Соль — две столовые ложки (без горки);

Сахар — 100 граммов;

Растительное масло — 100 миллилитров (по желанию, для лучшего хранения);

Специи — по желанию: кориандр, хмели-сунели, молотый черный перец;

Зелень — по желанию: петрушка, укроп.

Тщательно вымойте все овощи под проточной водой. У перца нужно удалить семена и белые перегородки, а у помидоров вырезать плодоножки. Чеснок тоже требуется очистить от шелухи.

Острый перец нарежьте, удалив семена, а для максимальной жгучести — оставьте их.

Далее следует пропустить все овощи через мясорубку со средней решеткой. Можно использовать и блендер, но мясорубка дает более правильную, пастообразную текстуру. Желательно, чтобы измельченная масса сразу попадала в стеклянную или эмалированную посуду.

В полученную массу надо добавить соль, сахар и растительное масло. Затем тщательно перемешать деревянной или пластиковой ложкой. Аджику нужно оставить в миске на 20–30 минут, чтобы они полностью растворились. Снимите пробу и, если необходимо, добавьте еще специй по вкусу.

После разлива аджики по стерилизованным банкам, плотно закройте их крышками. Хранить закуску можно в холодильнике до пяти месяцев.

Секреты рецепта идеальной домашней аджики

Вкусные заготовки на зиму из овощей: рецепт аджики без варки. 5-tv.ru

Чтобы заготовка не испортилась и радовала вас всю зиму, соблюдайте несколько простых правил: