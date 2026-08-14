Офтальмолог оценит: чем яблоки полезны для здоровья глаз

Яблоки не лечат зрение, но помогают поддерживать здоровье глаз

Яблоки считаются одним из самых доступных фруктов. Их едят свежими, добавляют в выпечку и салаты или выбирают в качестве быстрого и полезного перекуса. Однако за привычным вкусом скрывается целый комплекс веществ, необходимых для слаженной работы всего организма. В первую очередь этот фрукт благотворно влияет на органы зрения.

Подробнее о том, как яблоки помогают защитить глаза и почему их стоит включить в ежедневный рацион, — в материале 5-tv.ru.

Витаминно-флавоноидный щит

В составе яблок скрываются ценные растительные соединения — полифенолы и флавоноиды. Это мощные природные антиоксиданты, создающие надежный защитный щит для клеток в борьбе с агрессивными свободными радикалами.

Избыток этих вредоносных молекул приводит к окислительному стрессу, из-за которого разрушаются ткани и ускоряются процессы старения. Именно поэтому продукты с антиоксидантами необходимы в ежедневном рационе для сохранения молодости и отличного самочувствия.

Кроме того, яблоки содержат витамин C, который не только укрепляет иммунитет, но и поддерживает прочность мелких кровеносных сосудов и капилляров, питающих глазное яблоко.

Способны ли яблоки вернуть остроту зрения?

Несмотря на популярные мифы, яблоки не могут чудесным образом исправить астигматизм, близорукость или вернуть идеальную остроту зрения.

Если человек начал замечать быструю утомляемость глаз, сухость или снижение четкости картинки, то первым шагом должен быть визит к офтальмологу. Никакой, даже самый полезный продукт, не способен заменить профессиональную диагностику и медицинские назначения.

Тем не менее регулярное присутствие фруктов в меню создает правильный питательный фундамент. Именно сбалансированный рацион помогает долго сохранять здоровье органов зрения.

Не только глаза

Одно из главных преимуществ яблок — их сезонная и финансовая доступность. Это один из самых простых способов обогатить свой ежедневный стол витаминами.

Помимо антиоксидантов, фрукт богат растительной клетчаткой и пектинами. Они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют мягкому очищению организма и поддерживают здоровую микрофлору.

С кожурой или без: как правильно выжать максимум пользы

Максимальная концентрация антиоксидантов и полезных растительных веществ сосредоточена именно в яблочной кожуре. Поэтому диетологи рекомендуют есть фрукт целиком.

Главное правило здесь — тщательная гигиена. Перед употреблением яблоки необходимо хорошо вымыть под проточной водой.

Если же кожура кажется слишком жесткой или вызывает дискомфорт в желудке, фрукт можно очистить — даже в мякоти останется достаточное количество ценных витаминов и микроэлементов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тщательное мытье овощей, фруктов и зелени помогает снизить риск пищевых отравлений дома. Продукты следует промывать прохладной проточной водой без мыла и моющих средств, а зелень — не замачивать в раковине.

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