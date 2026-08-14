Голикова назвала российские регионы с самой высокой рождаемостью

Голикова: Чечня и Тыва — лидирующие регионы по коэффициенту рождаемости в России

Чеченская Республика и Республика Тыва являются регионами с самым высоким коэффициентом рождаемости в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Челябинск.

«Есть регионы, где обеспечивается расширенное воспроизводство (населения. — Прим. ред.) — это Чеченская Республика, Республика Тыва», — отметила Голикова.

Она также добавила, что в некоторых субъектах Уральского федерального округа ситуация противоположная. В них показатели по этому параметру ниже, чем в среднем по стране.

Татьяна Голикова с главой Минздрава Михаилом Мурашко во время рабочей поездки в Челябинск посетили Южно-Уральский государственный медицинский университет. Там они встретились с командирами студенческих отрядов Всероссийского студенческого медицинского проекта «Клиника».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что важно не допустить депопуляцию в российских регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что для такой огромной страны, как наша, это явление просто недопустимо.

Также российский лидер отметил, что сокращение миграционных оттоков из регионов — это положительная тенденция. И те субъекты, где это зафиксировано, можно только поздравить.

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