Голикова назвала российские регионы с самой высокой рождаемостью

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Однако некоторые субъекты РФ по этому параметру выдают показатели ниже среднего по стране.

Какие регионы России лидируют по рождаемости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Голикова: Чечня и Тыва — лидирующие регионы по коэффициенту рождаемости в России

Чеченская Республика и Республика Тыва являются регионами с самым высоким коэффициентом рождаемости в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Челябинск.

«Есть регионы, где обеспечивается расширенное воспроизводство (населения. — Прим. ред.) — это Чеченская Республика, Республика Тыва», — отметила Голикова.

Она также добавила, что в некоторых субъектах Уральского федерального округа ситуация противоположная. В них показатели по этому параметру ниже, чем в среднем по стране.

Татьяна Голикова с главой Минздрава Михаилом Мурашко во время рабочей поездки в Челябинск посетили Южно-Уральский государственный медицинский университет. Там они встретились с командирами студенческих отрядов Всероссийского студенческого медицинского проекта «Клиника».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что важно не допустить депопуляцию в российских регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что для такой огромной страны, как наша, это явление просто недопустимо.

Также российский лидер отметил, что сокращение миграционных оттоков из регионов — это положительная тенденция. И те субъекты, где это зафиксировано, можно только поздравить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
День перемен: что принесет соединение Меркурия и Юпитера во Льве 15 авгус...

Последние новости

18:30
Не только красиво: как выбрать обувь для первоклассника
18:23
Дроны, нейросети и разгадка тайн под водой: как работают географы XXI века
18:16
Армия России ударила по складам с вооружением в украинском порту Южный
18:11
На подлете к Москве силами ПВО уничтожено еще три беспилотника
18:05
В Киеве устроили сатанинский* шабаш в честь создателя ОУН** Коновальца
18:00
От домашнего задания до больших проектов: нужен ли школьнику ноутбук

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Родные не пришли: Наталью Трубникову кремировали в Москве
Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео