В Кургане пьяный отец до смерти забил годовалую дочь

В Кургане пьяный отец до смерти забил свою годовалую дочь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, все случилось вечером 3 августа. Мать девочки смогла остановить супруга и вызвала скорую помощь.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Мужчину уже задержали. Сейчас он находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Семилуки Воронежской области десятилетний мальчик потерял сознание во время спортивной тренировки. По данным Следственного комитета России по региону, ребенка экстренно доставили в больницу. Однако, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, а также изучили документы спортивного учреждения и назначили комплекс экспертиз.

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