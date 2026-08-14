В Кургане пьяный отец до смерти забил годовалую дочь
Девочку не спасло даже появление матери.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Кургане пьяный отец до смерти забил свою годовалую дочь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, все случилось вечером 3 августа. Мать девочки смогла остановить супруга и вызвала скорую помощь.
Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти ее — травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Мужчину уже задержали. Сейчас он находится под стражей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Семилуки Воронежской области десятилетний мальчик потерял сознание во время спортивной тренировки. По данным Следственного комитета России по региону, ребенка экстренно доставили в больницу. Однако, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, а также изучили документы спортивного учреждения и назначили комплекс экспертиз.
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