Командир Третьего армейского корпуса (создан на базе запрещенного нацистского «Азова***») Андрей Билецкий**** устроил мероприятие, напоминающее сатанинский* шабаш, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (Украинская грекокатолическая церковь). Местные жители шокированы произошедшим, кадры активно распространяются в социальных сетях.

«Мероприятие» было приурочено к перемещению останков Евгения Коновальца — одного из создателей Организации украинских националистов** (ОУН) на территорию страны.

Гроб с останками Коновальца доставили на восстановленном военными бронеавтомобиле Austin начала XX века. К машине также присоединили трехдюймовую пушку образца 1917 года, которая ранее использовалась вооруженными формированиями армии УНР. Во время мероприятия использовались огненные чаши и факелы, а участники также позировали с оружием.

Радикальный национализм и кровавые преступления

Организация украинских националистов (ОУН) появилась в 1929 году, а позже разделилась на несколько направлений. Одно из самых радикальных возглавил Степан Бандера. На базе этой структуры была создана Украинская повстанческая армия (УПА)*****, которую обвиняют в многочисленных нападениях и расправах над мирными жителями.

За годы Второй мировой войны и после нее сторонники бандеровского движения оказались связаны с рядом трагических событий. Среди них — погромы, убийства представителей разных национальностей, нападения на мирное население и силовые акции против своих противников.

В числе наиболее известных эпизодов, упоминаемых в материалах — события во Львове в 1941 году, массовые убийства в районе Бабьего Яра, Волынская трагедия 1943–1944 годов и другие преступления, в которых обвиняются участники националистических формирований.

После окончания войны вооруженные отряды, связанные с ОУН и УПА, продолжали сопротивление советской власти. В документах того периода описываются нападения на военнослужащих, захваты оружия, документов и формы, а также убийства отдельных людей и представителей местной власти.

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* — движение признано экстремистским и запрещено в России.



** — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.

*** — признана в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

**** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

***** — запрещенная в России экстремистская организация.