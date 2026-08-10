«Между двух точек зрения»: Путин о недопустимости депопуляции в регионах России

Путин назвал недопустимой депопуляцию в регионах России

Важно не допустить депопуляцию в российских регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды.

Он пояснил, что мировая практика показывает эффективность политики развития, когда большая часть ресурсов идет в крупные агломерации, так как именно там находятся эпицентры всех сфер жизни общества. А у небольших населенных пунктов просто нет будущего. Однако для нашей страны такая модель не так актуальна.

«У нас всегда идет борьба между двумя точками зрения. Сегодня в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города. <…> И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой (чудовища в древнегреческих мифах. — Прим. ред.), нужно найти оптимальное, сбалансированное решение», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что современные реалии позволяют добиться положительных результатов в этом направлении. Благодаря технологиям, интернету и искусственному интеллекту можно эффективно работать и за пределами миллионных агломераций, в том числе находясь в удаленных точках.

Путин добавил, что сокращение миграционных оттоков из регионов — это положительная тенденция. И те субъекты, где это зафиксировано, можно только поздравить.

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