Концерт Канье Уэста в Казахстане перенесли из-за непогоды и отключений света

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Рэпер выступит перед зрителями 15 августа.

Будет ли концерт Канье Уэста в Алматы

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли из-за сложных погодных условий и отключений света. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«В связи с погодными условиями концерт переносится на завтра. Здоровье и безопасность — приоритет. Увидимся завтра», — написал Уэст.

Шоу должно было пройти вечером 14 августа на стадионе в Алмалинском районе города. Однако в Алматы начались сильный ветер, дождь и гроза. Организаторы объявили зрителям о переносе выступления, при этом все ранее купленные билеты останутся действительными.

Непогода сопровождалась перебоями с электричеством. Аварийное отключение затронуло 14 районов Алма-Аты и Алматинской области. Из-за отсутствия электричества в городе временно остановилось метро, а на дорогах образовались пробки из-за неработающих светофоров.

Городские службы были переведены на усиленный режим работы. Позднее электроснабжение в Алматы и Алматинской области полностью восстановили.

Ранее 5-tv.ru писал, что приезд Канье Уэста в Стамбул вызвал массовый ажиотаж. Толпы поклонников собрались у отеля, где остановился рэпер, перекрыли дороги и заполнили ближайшие набережные. Из-за большого скопления людей власти временно ограничили доступ к некоторым туристическим объектам, а у гостиниц дежурили полицейские и охрана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.54
0.73 97.51
0.76
Осторожно, слияние планет! Гороскоп для знаков зодиака на соединение Мерк...

Последние новости

21:32
«Я застрелил Томпсона»: обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare признал вину
21:12
Концерт Канье Уэста в Казахстане перенесли из-за непогоды и отключений света
21:00
Не только распечатать доклад: как выбрать принтер для школьника
20:48
Ребенку сломали бедренную кость на массаже в реабилитационном центре в Дагестане
20:31
Следственный комитет возбудил 2 уголовных дела после сюжета «Пятого канала»
20:24
Россиянка Чикунова выиграла золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
Спорт укрепляет брак? Ученые нашли секрет счастливых отношений
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео