Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек

Reuters: число жертв при землетрясении в Колумбии превысило 250 человек

Число жертв мощного землетрясения на западе Колумбии превысило 250. Как сообщили журналисты агентства Reuters со ссылкой на местные власти, спасательные бригады продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших под обломками рухнувших зданий.

Подземные толчки магнитудой 7,4, ставшие самыми разрушительными в стране за последние десятилетия, произошли рано утром в понедельник в регионе, где выращивают кофе. В результате стихийного бедствия многоквартирные дома, жилые строения, школы и медицинские центры получили повреждения, накренились или были полностью разрушены.

К утру вторника количество погибших достигло 254: 101 — в Перейре, расположенной в регионе кофейного производства, и 95 — в Кали, третьем по величине городе страны. Многие общины коренных народов в лесистом регионе Чоко, обращенном к Тихому океану, недалеко от эпицентра, до сих пор остаются без электричества, что серьезно затрудняет проведение спасательных работ.

Землетрясение произошло через несколько дней после инаугурации нового президента Абелардо де ла Эсприэльи, который посетил пострадавшие районы и пообещал финансовую поддержку тем, кто потерял жилье. Правительство, объявившее о мерах жесткой экономии, теперь готовится к пересмотру бюджета, превышающего 180 миллиардов долларов.

Спасатели работали всю ночь, используя краны, экскаваторы и ручной труд. Они выстраивались в живые цепи, передавая друг другу ведра с обломками в поисках людей, которые могут оставаться под завалами. Национальная федерация производителей кофе оценивает ущерб, нанесенный фермам и сельской инфраструктуре.

Одна из жительниц Перейры сообщила, как они с мужем и десятимесячным ребенком выбежали из гостевого дома за секунды до его обрушения. Блогер Хосе Гальего, оказавшийся в аэропорту Перейры в момент толчков, вел прямую трансляцию, показывая, как с потолка падает штукатурка, а люди кричат и истекают кровью. По его словам, он не мог уснуть и оставался на открытых пространствах, опасаясь повторных толчков, которых к вечеру вторника насчитали более сотни. Тысячи людей остались без крова. Многие семьи ожидают оценки безопасности своих домов на улице.

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