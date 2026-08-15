«Голого, в мешке из-под мусора»: мать Яниса Тиммы рассказала правду о Седоковой

Мать Яниса Тиммы заявила, что не простит Седокову за смерть сына

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы — Аусма — впервые высказалась о его бывшей жене, певице Анне Седоковой. В интервью изданию NEWS.RU женщина заявила, что не может смириться с тем, как артистка поступила с телом умершего сына.

Она отметила, что готова была простить Анне практически все — от финансовых потерь Яниса до скандалов и ссор в семье, которые, по ее словам, происходили по вине Седоковой. При этом Аусма подчеркнула, что не примет поступка во время похорон Тиммы.

«Я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке. Она мне все-таки перезвонила после смерти Яниса, обещала: „Я одену его, обую, гроб куплю, не переживайте“. А в итоге прислали голого, в мешке из-под мусора. Даже не опознание не соизволила пройти. Не прощу ей, что она забрала жизнь моего сына», — сказала мать спортсмена.

Аусма подчеркнула, что Анна изначально делала ставку на то, что шум вокруг смерти Тиммы быстро утихнет, после чего все нажитое баскетболистом имущество удастся присвоить себе. Однако артистка просчиталась, поскольку общество не поддержало ее в этой истории.

Кроме того, мать категорически отвергла обвинения Седоковой в том, что ее сын проявлял насилие и абьюз. Женщина считает, что Янис не мог пойти на такое, так как он в жизни практически никогда не дрался.

«За всю жизнь он участвовал в драке ровно один раз — в детском саду. Воспитательница пожаловалась мне, что они с мальчишками не поделили игрушку. Я тогда строго-настрого сказала ему: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя трогать тех, кто слабее, и девочек. Это наставление сработало на всю жизнь», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова обвинила родителей Яниса в нелегальном разведении собак. Они используют американского бультерьера по кличке Бу, которого Анна подарила мужу, а после его смерти животное оказалось у родителей Тиммы.

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