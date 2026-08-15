ЛЭП в Ростовской области повреждены в результате атак БПЛА и ракет ВСУ

В Ростовской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены линии электропередачи. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов», — написал глава региона на своем канале в МАКС.

ВСУ нанесли удар минувшей ночью. В ходе его отражения силами ПВО было уничтожено порядка десятки БПЛА и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

Информации о раненых не поступало. На место повреждения ЛЭП выехали специалисты экстренных служб.

Минувшей ночью ВСУ также совершили ракетную атаку на промышленное предприятие в Самарской области. Кроме того, силы ПВО поразили группу беспилотников, летевших на Москву.

Российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для атак на мирные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

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