Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства России и Индии

Отношения между Россией и Индией продолжают развиваться в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом 15 августа заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении индийскому руководству с Днем независимости страны.

«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил достижения Индии в экономической, социальной и научно-технической сферах, а также подчеркнул ее высокий авторитет на международной арене.

Президент России выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели продолжат развивать конструктивное взаимодействие в интересах народов двух стран, а также укрепления международной безопасности и стабильности.

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