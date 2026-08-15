Артиллеристы разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские военные нанесли удары по объектам с помощью осколочно-фугасных боеприпасов и снарядов «Краснополь».
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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САУ «Мста-С» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными системами Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
Операторы разведывательных беспилотников подразделений войск беспилотных систем выявили пункты управления БПЛА ВСУ, оборудованные в блиндажах и укрытиях. Полученные координаты передали артиллерийским расчетам.
По обнаруженным объектам были нанесены удары осколочно-фугасными боеприпасами и высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь». Благодаря точному наведению снаряды поразили цели непосредственно в оборудованных укрытиях.
Командир батареи с позывным «Самара» рассказал, что расчеты выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, нарушению логистики, а также поражению пунктов управления беспилотниками и опорных пунктов.
В результате огневого поражения были уничтожены пункты управления беспилотными системами ВСУ, оборудование связи и специалисты, обслуживающие БПЛА.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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