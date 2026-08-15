Артиллеристы разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

Российские военные нанесли удары по объектам с помощью осколочно-фугасных боеприпасов и снарядов «Краснополь».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

САУ «Мста-С» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотными системами Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы разведывательных беспилотников подразделений войск беспилотных систем выявили пункты управления БПЛА ВСУ, оборудованные в блиндажах и укрытиях. Полученные координаты передали артиллерийским расчетам.

По обнаруженным объектам были нанесены удары осколочно-фугасными боеприпасами и высокоточными управляемыми снарядами «Краснополь». Благодаря точному наведению снаряды поразили цели непосредственно в оборудованных укрытиях.

Командир батареи с позывным «Самара» рассказал, что расчеты выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, нарушению логистики, а также поражению пунктов управления беспилотниками и опорных пунктов.

В результате огневого поражения были уничтожены пункты управления беспилотными системами ВСУ, оборудование связи и специалисты, обслуживающие БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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