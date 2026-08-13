МИД Японии заявил решительный протест в связи с поездкой Путина на Курилы

МИД Японии выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщила пресс-служба министерства на своей странице в социальных сетях.

«Президент России Путин посетил остров Эторфу (японское название Итурупа. — Прим. ред.). Северные территории (так в Японии называют Курилы. — Прим. ред.), включая остров Эторофу, являются неотъемлемой частью нашей страны как исторически, так и по международному праву, и Япония решительно протестует против этого визита», — написали в МИД Страны восходящего солнца.

Мирный договор между Москвой и Токио так и не был подписан после окончания Второй мировой войны. Японская сторона ссылается на Симодский трактат 1855 года. Согласно этому двустороннему соглашению, острова Итуруп, Кунашир и территории Малой Курильской гряды отходили Стране восходящего солнца, тогда как северная часть Курил оставалась под контролем России.

Однако итоги Второй мировой войны кардинально изменили расклад. 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля того же года. Согласно этим документам, суверенитет данной страны ограничивался островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага. А вот Курилы были включены в состав СССР.

В сентябре 1951 года в Сан-Франциско Япония подписала договор со странами-победительницами Второй мировой. Но представителей Советского Союза туду не приехали. Данный документ в Москве посчитали неправомочным. Потому что на эту конференцию не были приглашены представители некоторых стран, пострадавших от японской агрессии, например, Китай.

С тех пор Япония считает, что Курильские острова являются частью их территории. Но СССР, а затем и Россия, как правопреемница Советского Союза, опирается на итоги Второй мировой войны, зафиксированные в международно-правовых актах, и заявляет, что российский суверенитет над островами сомнению не подлежит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил о резкой смене позиции Японии в отношениях с Россией. По словам российского лидера, при бывшем премьер-министре Страны восходящего солнца Синдзо Абэ отношения Москвы и Токио были конструктивными. Теперь же позиция японских властей стала совсем другой.

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