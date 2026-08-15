Без мяса и молока: как растительная диета меняет работу генов

Nature Communications: несколько недель без мяса ведут к генетическим изменениям

Отказ от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов на несколько месяцев может менять работу генов, связанных с обменом веществ. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Специалисты изучили данные 200 жителей греческого региона Салоники, которые из-за религиозных традиций 180–200 дней в году придерживаются питания без продуктов животного происхождения. Для сравнения ученые проанализировали показатели еще 211 человек, не соблюдающих такие ограничения.

Исследование показало, что растительное питание связано с изменениями активности генов, участвующих в обмене веществ. Особое внимание ученые уделили белку FGF21, который регулирует энергетический баланс организма.

У части участников обнаружили признаки побурения жировой ткани — процесса, при котором белые жировые клетки частично приобретают свойства бурого жира и начинают активнее расходовать энергию.

Кроме того, специалисты выявили изменения активности гена LBR, связанного с производством холестерина. По мнению исследователей, это может быть реакцией организма на снижение поступления холестерина с пищей.

Авторы работы подчеркнули, что результаты не доказывают прямую связь отказа от продуктов животного происхождения с защитой от ожирения, однако указывают на влияние питания на взаимодействие генов и обменных процессов.

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