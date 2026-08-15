В Киеве на сотрудницу университета составили протокол за разговор на русском

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов заявил, что женщина использовала «негосударственный язык» во время беседы.

В Киеве на женщину составили протокол за разговор на русском

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

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На сотрудницу одного из высших учебных заведений Киева составили административный протокол из-за использования русского языка. Об этом сообщил представитель языкового омбудсмена Украины Игорь Спиридонов в Facebook*.

По его словам, речь идет об инциденте, который произошел в конце июля. Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросам регистрации обращения и документооборота работница вуза использовала русский язык.

«Речь идет об эпизоде, зафиксированном в конце июля этого года. Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросам регистрации обращения и документооборота работница применяла негосударственный (русский) язык, а также обращалась к коллеге», — написал Спиридонов.

Сообщается, что разговор записала жительница Украины и направила жалобу в надзорные органы. После проверки в отношении сотрудницы начали административное производство.

На Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который регулирует использование украинского языка в различных сферах. При этом русский язык продолжает широко использоваться многими жителями страны в повседневном общении.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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