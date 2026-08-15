Ушла в день рождения: звезда конкурсов красоты умерла в 26 лет

«Мисс Земля» Путри Джуфича умерла в день рождения

Путри Джуфича, представлявшая Индонезию на конкурсе «Мисс Земля», умерла 14 августа в возрасте 26 лет в свой день рождения. О ее смерти сообщили организаторы конкурса. Точная причина смерти пока не раскрывается.

По предварительным данным, у девушки произошел сердечный приступ.

Новость стала неожиданной для поклонников конкурсантки. В официальном сообщении организаторы «Мисс Земля» выразили соболезнования семье и друзьям Джуфичи.

«Ее грация, теплота тронули сердца многих. Хотя ее пребывание с нами было слишком коротким, свет, которым она делилась, будет продолжать жить во всех, кто имел честь знать ее. Пусть она покоится с миром, и пусть ее близкие, семья, друзья обретут силу и утешение в это время глубокой утраты. Покойся с миром, Путри. Твой свет будет сиять вечно», — сказано в сообщении.

Путри активно развивала карьеру в индустрии красоты и регулярно появлялась на национальных конкурсах. После одного из них девушка рассказывала подписчикам, насколько важным для нее оказался этот опыт.

«Я благодарю Бога за эту победу. Эта победа — не конец, а начало нового путешествия. Особенно потому, что я впервые участвую в национальном конкурсе красоты с короткой подготовкой, но я вложила в нее столько любви!» — писала она после конкурса.

В социальных сетях девушка старалась показывать преимущественно положительные стороны своей жизни. Она делилась фотографиями с мероприятий, рассказывала о конкурсах и публиковала советы по уходу за внешностью. В одном из недавних сообщений Джуфича призналась, что не любит быть голодной и предпочитает постоянно перекусывать.

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