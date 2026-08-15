Более 1,5 тысячи кошек и собак ждут хозяев в московском сервисе «Моспитомец»

В Москве жители могут взять домой кошку или собаку из городских приютов с помощью сервиса «Моспитомец». В его каталоге размещено более 1,5 тысячи анкет животных, которые ждут новых хозяев. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

В сервисе можно посмотреть фотографии собак и кошек, узнать особенности их характера и записаться на знакомство.

Питомцы из каталога живут в 13 городских приютах. Все животные прошли необходимые процедуры: медицинское обследование, лечение, вакцинацию и подготовку к переезду в семью.

«Главная цель сервиса „Моспитомец“ — помочь подопечным городских приютов обрести дом», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

При выборе питомца пользователи могут воспользоваться фильтрами по возрасту, окрасу и другим параметрам. Также сервис предлагает пройти небольшой тест на совместимость, после которого система подберет подходящие анкеты.

Чтобы познакомиться с питомцем, нужно выбрать животное на сайте и записаться на встречу. После этого сотрудник приюта свяжется с будущим хозяином и поможет организовать визит.

Если человек решит забрать животное домой, ему предложат подписать договор ответственного содержания. А те, кто пока не готов взять питомца, могут поддержать животных с помощью благотворительного сервиса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 62% россиян с питомцами стали тщательнее планировать расходы на отпуск. Чаще всего хозяева заранее думают, где оставить животное на время поездки, а часть выбирает жилье, куда можно заселиться вместе с питомцем.

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