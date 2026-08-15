Семеро подростков заманили мужчину на фальшивое свидание и убили его

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 75 0

Полиция задержала пятерых юношей в возрасте от 15 до 17 лет и двух девушек 14 и 15 лет.

Подростки заманили мужчину на фейковое свидание и убили

Фото: 5-tv.ru

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В Австралии семеро подростков заманили мужчину на фальшивое свидание и убили его

Семь подростков в австралийском Брисбене стали фигурантами дела об убийстве 27-летнего мужчины, которого, по версии следствия, заманили на поддельное свидание через приложение для знакомств. Об этом сообщил 7News.

Инцидент произошел вечером 24 июля в районе Келвин-Гроув. По данным полиции, подростки создали фиктивный профиль и договорились о встрече с Оливером Конроем. Мужчина приехал в указанное место, рассчитывая встретиться с девушкой, однако вместо этого на него напала группа несовершеннолетних.

Пострадавшего оставили тяжелораненым на улице, после чего, предположительно, угнали его автомобиль. Местные жители обнаружили мужчину и доставили его в Королевскую больницу Брисбена, однако спустя две недели он скончался.

По делу задержали пятерых юношей в возрасте от 15 до 17 лет и двух девушек 14 и 15 лет. Изначально им предъявили обвинения в нападении и угоне автомобиля, но после смерти мужчины статью переквалифицировали на убийство.

Две несовершеннолетние обвиняемые стали первыми девушками в штате Квинсленд, которым предъявили обвинения в убийстве в рамках принципа «взрослое преступление — взрослое наказание».

Все семеро подростков остаются под стражей. Рассмотрение дела отложено до 1 сентября. Правоохранители продолжают искать свидетелей происшествия и водителей двух автомобилей, которые находились рядом с местом нападения.

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