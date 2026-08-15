Die Welt: Зеленский впал в отчаяние из-за нехватки ракет в преддверии зимы

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серьезными трудностями на фоне приближения зимы и нехватки ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

По данным издания, ситуация для Киева настолько сложная, что Зеленский призвал украинских дипломатов активизировать работу по всему миру и сам выступает с просьбами о помощи.

«Крики Зеленского о помощи — это признак отчаяния», — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев пока не определился, какие именно ракеты сможет производить самостоятельно. Украина заинтересована в современных ракетах PAC-3, однако для запуска их производства потребуется согласие американской компании Lockheed Martin, которая владеет необходимыми технологиями.

Эксперт Германского фонда Маршалла Джей Си Линтцених выразил сомнение, что производитель передаст Киеву технологии изготовления этих ракет, поскольку они являются ключевыми для компании.

В качестве альтернативы рассматривается производство ракет PAC-2 компании Raytheon. В Германии уже создается предприятие для их выпуска, однако, как отмечает Die Welt, его строительство может занять около двух лет.

По информации издания, даже после получения лицензий наладить масштабное производство ракет на Украине в короткие сроки не получится. Затягивание переговоров, как отмечает газета, может привести не только к дефициту боеприпасов для ПВО, но и осложнить отношения Киева и Вашингтона.

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