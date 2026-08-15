Умер режиссер фильма «На золотом пруду» Марк Райделл

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Кинематографист скончался в возрасте 97 лет.

Что известно о режиссере Марке Райделле

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de

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Американский режиссер и актер Марк Райделл скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь кинематографиста Эми Райделл.

Райделл умер 13 августа в доме престарелых и госпитале для деятелей кино и телевидения в Вудленд-Хиллз. По словам дочери, смерть наступила по естественным причинам.

Наибольшую известность режиссер получил благодаря картине «На золотом пруду» 1981 года. За этот фильм он был номинирован на премию «Оскар».

Райделл родился 23 марта 1929 года в Бронксе. Его отец хотел, чтобы сын стал ученым, однако Марк выбрал творческую профессию. Сначала он играл на пианино в джазовом коллективе, а в 1952 году дебютировал на Бродвее. В 1950-е годы Райделл также снимался в мыльной опере «Как возвращается мир», где исполнял роль Джеффа Бейкера.

В 1962 году Райделл окончательно оставил актерскую работу и сосредоточился на режиссуре. Среди его известных работ — фильмы «Золушка: Свобода» и «Роза».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 80-м году жизни умер советский и молдавский режиссер и сценарист Борис Конунов.

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Умер режиссер фильма «На золотом пруду» Марк Райделл

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