«Меня убьют»: тело пропавшего адвоката Ахаева обнаружили в лесополосе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 72 0

По предварительным данным, причиной смерти стало удушье.

Что известно о пропавшем в Петербурге адвокате Ахаеве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тело пропавшего в Петербурге адвоката Ахаева обнаружили в лесополосе

Пропавшего в Петербурге адвоката Шамиля Ахаева нашли мертвым в лесополосе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, причиной смерти стало удушье. Окончательные выводы будут сделаны после проведения вскрытия.

Ахаев пропал 10 августа. В тот день он отправился в поселок Репино на встречу с коллегой. Позже мужчина позвонил матери, однако она не успела ответить на звонок, а спустя несколько минут его телефон оказался выключен.

По словам матери адвоката, перед исчезновением у сына были серьезные проблемы, связанные с его профессиональной деятельностью. Женщина рассказывала, что ему угрожали, а также на него якобы написали ложное заявление. Как вспоминала мать, он сказал ей: «Меня убьют».

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту исчезновения адвоката. В ведомстве сообщали, что проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения Ахаева и лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пропавшую в январе студентку Екатерину Килину нашли мертвой в лесу в Красноярске. Генетическая экспертиза подтвердила личность девушки.

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