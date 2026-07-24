«Костюмы ушивали каждую смену»: Кристина Асмус экстремально похудела

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 418 0

Актриса не жалела себя и питалась «одним воздухом».

Как худела Кристина Асмус

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ради роли в «Холопе-3» Кристина Асмус похудела на 12 килограммов

Для съемок третьей части кинофраншизы «Холоп» актриса Кристина Асмус экстремально похудела. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальных сетях.

Она призналась, что прошлым летом ее вес был больше на десять-двенадцать килограммов. Их она набрала на съемках другого проекта. И прежде чем приступить к работе над следующей лентой, Асмус решила похудеть.

Ради этого знаменитость скорректировала питание, снизив количество калорий до дефицита, постоянно посещала массажиста, немало времени проводила в спортивном зале и занималась другими физическими нагрузками: много ходила, бегала, ездила на велосипеде и плавала.

Сперва вес не снижался, но затем килограммы начали резко уходить.

«Настолько сильно и стремительно (стала худеть. — Прим. ред.), что одни и те же костюмы мне ушивали каждую смену! В какой-то момент костюмеры не выдержали и говорят: „Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть?“ И я поняла, что пора остановиться и начать питаться чем-то, кроме воздуха», — вспоминала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Любовь Аксенова похудела ради роли заключенной в сериале «Холод». Это стало настоящим испытанием для артистки, так как она, по ее собственному признанию, любит вкусно поесть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
Богатство по-русски: РФ вошла в пятерку лидеров по росту числа миллионеров
22:22
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
21:53
Из-за пожаров Испания потеряла более двух миллионов евро
21:29
Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ
21:00
Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах
20:55
«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Первый тур РПЛ-2026/27: дебют нового ЦСКА и проверка «Спартака»
Внеземной разум: стала известна причина, по которой инопланетян до сих пор не обнаружили
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео