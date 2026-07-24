«Костюмы ушивали каждую смену»: Кристина Асмус экстремально похудела

Ради роли в «Холопе-3» Кристина Асмус похудела на 12 килограммов

Для съемок третьей части кинофраншизы «Холоп» актриса Кристина Асмус экстремально похудела. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальных сетях.

Она призналась, что прошлым летом ее вес был больше на десять-двенадцать килограммов. Их она набрала на съемках другого проекта. И прежде чем приступить к работе над следующей лентой, Асмус решила похудеть.

Ради этого знаменитость скорректировала питание, снизив количество калорий до дефицита, постоянно посещала массажиста, немало времени проводила в спортивном зале и занималась другими физическими нагрузками: много ходила, бегала, ездила на велосипеде и плавала.

Сперва вес не снижался, но затем килограммы начали резко уходить.

«Настолько сильно и стремительно (стала худеть. — Прим. ред.), что одни и те же костюмы мне ушивали каждую смену! В какой-то момент костюмеры не выдержали и говорят: „Кристина, пожалуйста, ты можешь больше не худеть?“ И я поняла, что пора остановиться и начать питаться чем-то, кроме воздуха», — вспоминала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Любовь Аксенова похудела ради роли заключенной в сериале «Холод». Это стало настоящим испытанием для артистки, так как она, по ее собственному признанию, любит вкусно поесть.

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