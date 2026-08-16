Собянин: силы ПВО за ночь отразили атаку 600 беспилотников на Московский регион

Около 600 вражеских беспилотников пытались атаковать Московский регион с вечера субботы, более 200 дронов удалось уничтожить. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«В период со вчерашнего вечера по 06:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен в Московском регионе», — написал градоначальник.

Глава города отметил, что на местах падения фрагментов летательных аппаратов противника находятся работники экстренных служб.

До этого Собянин рассказал об успешном перехвате украинских летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы. О первой попытке атаковать Москву он заявил 03:04 мск — тогда средства ПВО нейтрализовали семь беспилотников. Чуть позднее он сообщил о нескольких попытках атаковать город, которые были отражены. Всего за три часа были сбиты 123 ПБЛА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь системы ПВО ликвидировали почти 600 летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами.

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