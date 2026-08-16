«Тренд очевиден»: Розовский заявил о снижении уровня актерского мастерства

Марк Розовский заявил, что в России падает уровень актерского мастерства

Несмотря на обилие талантов, уровень актерского мастерства в России заметно снижается. Такое мнение высказал народный артист РФ и художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

«Россия — это такая страна, где огромное количество талантов и самородков. Но, к сожалению, тренд в сторону понижения качества актерского мастерства очевиден», — заявил прославленный режиссер.

Артист отметил, что ему за свою профессиональную карьеру довелось прослушать около 200 студентов театральных вузов. Он добавил, что уровень подготовки актеров где-то был низким, а где-то продолжал держать высокую планку.

Марку Розовскому 89 лет, в следующем году режиссер отпразднует 90-летний юбилей. Он является худруком театра «У Никитских ворот» с момента его основания, артист поставил на его сцене около 30 спектаклей. 13 августа мэтр открыл 44-й сезон своего театра.

Ранее Розовский рассказал, кого хочет видеть своим преемником на посту худрука. При этом он подчеркнул, что не думает об оставлении руководящей должности.

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