«Тренд очевиден»: Розовский заявил о снижении уровня актерского мастерства

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 44 0

При этом некоторые молодые артисты продолжают поддерживать свое мастерство на высоком уровне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Марк Розовский заявил, что в России падает уровень актерского мастерства

Несмотря на обилие талантов, уровень актерского мастерства в России заметно снижается. Такое мнение высказал народный артист РФ и художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

«Россия — это такая страна, где огромное количество талантов и самородков. Но, к сожалению, тренд в сторону понижения качества актерского мастерства очевиден», — заявил прославленный режиссер.

Артист отметил, что ему за свою профессиональную карьеру довелось прослушать около 200 студентов театральных вузов. Он добавил, что уровень подготовки актеров где-то был низким, а где-то продолжал держать высокую планку.

Марку Розовскому 89 лет, в следующем году режиссер отпразднует 90-летний юбилей. Он является худруком театра «У Никитских ворот» с момента его основания, артист поставил на его сцене около 30 спектаклей. 13 августа мэтр открыл 44-й сезон своего театра.

Ранее Розовский рассказал, кого хочет видеть своим преемником на посту худрука. При этом он подчеркнул, что не думает об оставлении руководящей должности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
Собянин: силы ПВО за ночь отразили атаку 600 беспилотников на Московский регион
6:46
«Тренд очевиден»: Розовский заявил о снижении уровня актерского мастерства
6:20
«Мы на фронте»: Розовский хочет видеть своим преемником человека из театра
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
5:53
Вход запрещен: одиноких мужчин не пускают на пляжи и в клубы Стамбула
5:36
На подлете к Москве сбили 123 дрона ВСУ

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
«На колясочке вывозят на сцену»: Киркоров расплакался, рассуждая о пенсии
«В ремонт больше не вписываюсь»: Бузова о покупке дачи
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео