«Они синтетичны»: Марк Розовский высоко оценил универсальность молодых артистов

Марк Розовский: молодые артисты театра способны работать в разных жанрах

Молодые артисты театра «У Никитских ворот» не отстают по своему таланту от «зрелых мастеров». Об этом заявил народный артист РФ Марк Розовский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

«В нашем театре, где есть и зрелые мастера, но очень много молодых артистов, которые держат очень высокую марку. Я их <…> коллекционирую. Они могут очень многое, они синтетичны, потому что наш репертуар — разножанровый, разностильный», — сказал режиссер.

Розовский подчеркнул, что молодое поколение артистов театра являются универсалами, которые способны работать в разных жанрах и формах — от мюзикла до зарубежных пьес, где действуют иные психологические мотивы.

При этом, проводя параллель между современными актерами и артистами прошлого века, он добавил, что сегодня нет таких мастеров, которыми можно было гордиться.

Ранее Розовский сообщил, что уровень актерского мастерства в России заметно падает, несмотря на то, что в стране очень много талантливых самородков.

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