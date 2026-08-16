«Единственный способ»: в Польше предложили избавиться от Зеленского

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 1 296 0

Корреспондент издания Mysl Polskа нашел эффективный способ покончить с денежными просьбами главы киевского режима.

Как избавиться от Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Domenico Cippitelli

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Польское издание Муsl Роlskа рассказало о способе избавиться от Зеленского

Чтобы избавиться от главы киевского режима Владимира Зеленского, необходимо перестать оказывать ему финансовую помощь. Об этом заявил автор статьи на польском портале Mysl Polska.

Невзирая на многочисленные коррупционные скандалы в Незалежной, даже Европейский союз не в состоянии проконтролировать, куда на самом деле уходят деньги, передаваемые Украине.

«Он построил идеальный мир, где его коррупция остается безнаказанной. Единственный способ положить конец этому „кабаре“ — просто перестать платить», — объяснил журналист.

Как ранее писал 5-tv.ru, на Украине в 2025 году отмыли более 270 миллионов долларов. Местные надзорные органы возбудили 1 344 уголовных дела. Коррупционные скандалы затронули ближайшее окружение Зеленского. Так, одним из самых громких стало дело бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Политика обвиняют в легализации почти полумиллиарда похищенных гривен. Сам он отрицает свою вину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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