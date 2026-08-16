Метеоролог рассказал, где в России в сентябре выпадет снег

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Список областей, в которых ожидаются осадки, достаточно велик.

Где в России в сентябре 2026 года выпадет снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Погода

Шувалов: снег в сентябре может выпасть на Дальнем Востоке и Крайнем Севере

Снег в сентябре может выпасть в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, полный список областей, в которых в сентябре могут наблюдаться снежные осадки, уже достаточно велик. Есть вероятность их выпадения и на Чукотке, и в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предстоящая зима будет суровой. Хотя для подробных и точных прогнозов еще слишком рано, метеоролог Евгений Тишковец уже сейчас предполагает, что на тихую и размеренную погоду лучше не рассчитывать. Временное похолодание уже ощутили на себе жители Москвы — оно продлилось с 13 по 15 августа. В погодной аномалии виноват скандинавский циклон, уточнили эксперты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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