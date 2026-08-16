«Зенит» впервые за пять лет разгромил «Динамо» в РПЛ

Петербургская команда уверенно провела домашнюю встречу и забила трижды.
Фото: © РИА Новости/Николай Полинин
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Петербургский «Зенит» уверенно обыграл московское «Динамо» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 3:0. Последний раз с разницей в три мяча петербуржцы побеждали динамовцев в чемпионате России в октябре 2021 года.
Счет на 29-й минуте открыл центральный нападающий «Зенита» Александр Соболев, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после вмешательства VAR за нарушение, допущенное футболистом «Динамо» Давидом Рикардо в борьбе с форвардом.
Через четыре минуты Соболев оформил дубль после контратаки «Зенита». Окончательный счет на 87-й минуте установил нападающий и крайний полузащитник петербургского клуба Максим Глушенков.
Соболев в 2026 году забил уже 11 голов в 16 матчах РПЛ. Чтобы повторить свой лучший результат за карьеру, установленный в 2019 и 2021 годах, форварду осталось забить два мяча.
После четырех туров «Зенит» занимает второе место в таблице с девятью очками. Лидирует «Краснодар», набравший 12 баллов. У «Динамо» — четыре очка и десятая позиция.
В пятом туре «Динамо» 23 августа примет «Родину», а «Зенит» в тот же день сыграет в Москве со «Спартаком».
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦСКА в четвертом туре РПЛ обыграл «Факел» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 71-й минуте забил футболист Иван Обляков.
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