Тяжело с покупкой — легко в бою: как сэкономить на сборах ребенка в школу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 232 0

В некоторых регионах есть льготы для родителей учащихся.

Как сэкономить на сборах ребенка в школу: канцелярия и форма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Борисова: есть несколько способов сэкономить на сборах ребенка в школу

Снизить расходы на подготовку ребенка к школе можно за счет отложенной покупки части товаров, кешбэка, скидок и приобретения некоторых вещей на вторичном рынке. Об этом Lenta.ru рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам эксперта, к 1 сентября можно использовать тактику «пустого пенала»: положить туда только несколько ручек, карандаш, ластик и купить минимум тетрадей.

Основную часть необходимых школьных товаров Борисова рекомендовала приобретать 2–5 сентября, когда, по ее словам, начинаются скидки. В этот период цены в зависимости от категории и бренда могут снизиться на 20–50%.

Дополнительно сэкономить позволит покупка готовых школьных наборов со скидкой, а также использование кешбэка банков и различных сервисов. Его размер может составлять от 5 до 15%. При первом онлайн-заказе также можно воспользоваться промокодом, увеличивающим скидку.

Существенно сократить расходы, по словам Борисовой, можно за счет вторичного рынка. Подержанные пеналы, рюкзаки, учебники и школьная форма могут стоить в два-три раза дешевле новых.

Еще один вариант — совместные закупки, при которых канцелярию, специализированные тетради и учебники приобретают у одного поставщика.

Семьям с низким доходом эксперт посоветовала обратиться в органы соцзащиты и уточнить, предусмотрена ли в их регионе выплата на приобретение школьных товаров. Такой мерой поддержки, по ее словам, можно компенсировать часть расходов на подготовку ребенка к учебному году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Армия России уничтожила логистический центр «Новой Почты» на окраине Одессы
8:46
Будет ли буря? Прогноз геомагнитной активности на 17 августа
8:32
Притягивает молнию? Можно ли пользоваться смартфоном во время грозы
8:21
Лишаются последней опоры: российские удары разрушают военную промышленность Украины
8:16
«Негативно относится»: принц Гарри разочаровался в Меган Маркл
8:08
«Пятый элемент» 30 лет спустя: как изменились главные актеры культового фильма

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Тяжело с покупкой — легко в бою: как сэкономить на сборах ребенка в школу
«Уже измена»: Катя Лель назвала поступок, который считает предательством
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео