Нарколог Касперович: алкогольная амнезия — не норма с медицинской точки зрения

Потеря памяти после того, как человек употребил алкоголь, не является нормой с медицинской точки зрения. Об этом изданию Газета.ру рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович.

Она отметила, что многие воспринимают подобное как признак удавшейся вечеринки или списывают на особенности своего организма. Однако все не так просто.

«Регулярность таких эпизодов должна настораживать. Это не смешная история, а повод задуматься о влиянии алкоголя на мозг. <…> Сам факт провала в памяти говорит: нервная система не справилась с нагрузкой. Это не норма и не особенность организма», — отметила медик.

Кроме того, само по себе подобное состояние опасно. Дело в том, что процесс запоминания устроен сложно. Чтобы событие сохранилось в памяти, информация должна пройти несколько этапов и закрепиться в мозге. Высокие дозы алкоголя нарушают данную цепочку.

При этом внешне человек может выглядеть вполне осознанно. И именно в этой внешней нормальности и контролируемости состояния заключается главная опасность. Человек может сесть за руль, вступить в конфликт, принять решения, о которых наутро не вспомнит, но последствия которых будут реальными.

Особую тревожность у психиатров вызывает регулярность таких эпизодов, так как мозг не должен работать в режиме, неспособном записывать воспоминания.

Стоит учитывать, что вероятность появления алкогольной амнезии зависит от многих факторов. Это и скорость употребления спиртосодержащих напитков, и вес человека, и еда и индивидуальные особенности организма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комбинация алкоголя и сигарет увеличивает опасность для здоровья. Например, повышаются риски развития онкологических заболеваний.

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