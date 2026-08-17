Бриллиантовые звезды: малайзийская принцесса вышла замуж за британского гонщика

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Жениху пришлось соблюсти традиции страны.

Малайзийская принцесса вышла замуж за британского гонщика

Фото: © Getty Images/Eurasia Sport Images / Contributor

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Малайзийская принцесса вышла замуж за британского гонщика

Дочь короля Малайзии султана Ибрагима и бывшей актрисы Юлии Раис, 29-летняя принцесса Ильяна, вышла замуж за 32-летнего британского автогонщика Кристофера Фроггатта. Об этом сообщило HELLO!

Праздничные мероприятия начались в отеле Shangri-La в Куала-Лумпуре, где молодожены обменялись клятвами, кольцами и провели церемонию передачи приданого.

Невеста предстала перед гостями в изысканном платье с длинными рукавами и пышными плечами от местного кутюрье Радзуана Радзивилла. Образ дополнила историческая семейная тиара королевы Азизы, украшенная бриллиантовыми звездами.

Этот венец, изготовленный ювелирным домом Wolfers, ранее использовался другими представительницами династии. Однако в 2018 году был модифицирован специально для дочерей султана.

Торжество прошло с соблюдением множества национальных обрядов, включая окропление водой и ритуальное кормление рисом.

Свидетелями союза выступили почетные гости, среди которых были наследный принц Паханга и официальный представитель ОАЭ шейх Мохаммед.

Известно, что Кристофер Фроггатт является основателем гоночной команды Tempesta Racing. Во время официальной части жених был одет в традиционный малайзийский головной убор — тенгколок, соответствующий стилистике наряда невесты.

Официальный представитель королевского дома Паханга в своем заявлении пожелал паре благодати, долголетия и процветания в создании семьи, основанной на любви и милосердии.

Принцесса Ильяна в течение вечера сменила образ, выбрав кружевное платье с фатой, закрепленной второй тиарой, и украшения с изумрудами из монаршей коллекции.

Подробности знакомства пары не разглашались, так как влюбленные предпочитали скрывать свои отношения от прессы до момента помолвки. 

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