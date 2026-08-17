Язвы покрыли глаза: женщина надела контактные линзы и ослепла

Daily Mail: женщина надела контактные линзы и ослепла через 12 часов

Британка Сюзанна Джовитт потеряла зрение всего через 12 часов после того, как надела свои контактные линзы, нарушив правила ухода за ними. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел после того, как женщина, имевшая 40-летний стаж ношения линз, проявила неосторожность. Она вставила многоразовые оптические изделия в глаза, предварительно не очистив их и даже не помыв руки.

Ситуация усугубилась, когда Сюзанна попыталась снять зуд просроченными глазными каплями и промыть глаза старым солевым раствором.

В результате она оказалась в состоянии функциональной слепоты. Комната для нее заполнилась «густым дымом», и она перестала различать цвета и формы, видя только свет и тень.

В больнице офтальмологи диагностировали у пострадавшей двойную инфекцию роговицы с множественными язвами. Специалисты отметили, что просроченные капли буквально «кормили» бактерии, ускоряя разрушение тканей.

«Если бы ваша подруга не привела вас сегодня вечером, к утру язвы покрыли бы глаз слишком обширно, и вы вполне могли бы потерять зрение», — подчеркнул лечащий врач.

Медики пояснили, что агрессивные микробы часто попадают в глаза из нестерильной воды во время приема душа или плавания в линзах.

Сюзанне назначили антибиотики, которые требовалось закапывать каждый час в течение первых двух суток. К счастью, лечение помогло. Зрение начало возвращаться после первых процедур. Сейчас оно уже восстановилось.

Женщина пересмотрела свое отношение к гигиене. Врачи разрешили ей вернуться к линзам только через полтора месяца при условии строгого соблюдения правил: носить их не более 14 часов в день, менять раствор ежедневно и промывать каждое изделие не менее 30 секунд.

Теперь Сюзанна неукоснительно соблюдает 30-дневный срок годности всех растворов, регулярно кипятит контейнер для хранения и надевает линзы строго после душа.

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