Водителей отправят на внеплановый медосмотр: хватит одного визита к врачу

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Автомобилистам озвучили новые правила вождения.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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В случае отказа проходить дополнительный осмотр водителей лишат прав

Российских водителей будут отправлять на дополнительный медосмотр. С марта следующего года основанием для внеплановой проверки может стать любое обращение к врачу: будь то диспансеризация или самый обычный прием.

Если доктор обнаружит признаки болезни, которая препятствует вождению, автовладелец получит уведомление. На обследование дадут три месяца. Садиться за руль в этот период можно. А вот в случае отказа от похода к врачу прав могут лишить. Сейчас обязательное медосвидетельствование проходят раз в десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским школьникам хотят выдавать водительские права вместе с аттестатом. Идея исходит из Общественной палаты. Курс по вождению предлагают преподавать два года — в 10-м и 11-м классах. По мнению авторов, ранняя подготовка поможет существенно снизить аварийность, в том числе с электросамокатами. Что касается площадок, инициаторы уверены — проблем не будет: во многих учебных заведениях для этого места достаточно.

Эксперты идею поддерживают, говоря, что основам правил поведения на дорогах вообще нужно учить с самого детства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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