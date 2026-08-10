Школьникам предложили выдавать водительские права вместе с аттестатом

Российским школьникам хотят выдавать водительские права вместе с аттестатом. Идея исходит из Общественной палаты.

Курс по вождению предлагают преподавать два года — в 10-м и 11-м классах. По мнению авторов, ранняя подготовка поможет существенно снизить аварийность, в том числе с электросамокатами.

Что касается площадок, инициаторы уверены — проблем не будет: во многих учебных заведениях для этого места достаточно.

Эксперты идею поддерживают, говоря, что основам правил поведения на дорогах вообще нужно учить с самого детства.

«Поскольку автомобиль и прочие средства передвижения на самом деле являются частью нашей жизни, неотъемлемой частью нашей жизни, если мы выпускаем в свободное плавание молодых людей, которые имеют знания и какие-то уже реальные знания, подтвержденные в том числе водительским удостоверением в этом направлении — это замечательно. Мы в конечном итоге, конечно, не сразу, но на определенной перспективе сможем еще резко сократить травматизм и в том числе гибель людей молодого возраста, когда инстинкт самосохранения не слишком развит», — сказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Добавим, похожая практика существовала в советские времена. Старшеклассники осваивали правила, устройство автомобилей, учились водить. После чего сдавали экзамен. Но вот сами права им выдавали по достижении 18 лет.

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