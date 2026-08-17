Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади перенесли на 2027 год

В 2026 году фестиваль «Спасская башня» на Красной площади не состоится. Его перенесли на 2027-й. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Вынуждены сообщить, что по не зависящим от организаторов причинам проведение <…> фестиваля „Спасская башня“ перенесено с 2026 года на 2027 год», — сказано в посте в официальном Telegram-канале фестиваля.

Дополнительной информации об отмене «Спасской башни» нет. Изначально фестиваль в 2026 году должен был стартовать 21 августа. Ожидалось, что в нем, как и в прежние годы, примут участие не только российские музыкальные коллективы, но и зарубежные. О датах проведения мероприятия в 2027-м будет объявлено позже.

Фестиваль «Спасская башня» проводится в России с 2007 года. За это время в нем приняли участие десятки оркестров из разных стран. В мероприятии в разные годы участвовали Франция, Великобритания, Япония, Италия, Мексика, Греция, Катар, Белоруссия, Индия, Таиланд и другие. В 2025-м на Красной площади в рамках этого мероприятия выступило десять коллективов.

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