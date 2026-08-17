Каллас анонсировала «самый масштабный» пакет санкций против России

Каллас: новый пакет санкций будет «самым масштабным» с 2022 года

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила о сокрушительном ударе по экономике России с 2022 года.

«Этой осенью я представлю самый масштабный санкционный список с начала конфликта», — сказала она в интервью изданию Die Welt.

Новый пакет санкций ЕС будет распространяться как на физических лиц, так и на ряд организаций. В этот «черный список» могут войти десятки людей и компаний. Он, как отметила Каллас, увеличится сразу на треть.

Глава евродипломатии сказала, что такого «мощного» давления на РФ прежде не оказывалось. Она также напомнила, что новые санкции необходимо принять, чтобы «как можно быстрее остановить украинский конфликт».

При этом ранее Евросоюзу не удалось согласовать 21-й пакет санкций против РФ. По инсайдерской информации, минимум шесть стран не готовы были принять документ в том виде, в каком его представил Брюссель.

Например, Греции не нравился пункт о запрете на перевозку сжиженного природного газа из РФ, поскольку это ограничение могло негативно сказаться на Афинах. Тем не менее спустя пару дней 21-й пакет антироссийских санкций все же был утвержден.

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