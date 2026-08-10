Путин призвал учитывать потребности многодетных семей в работе транспорта

Работа общественного транспорта в России должна учитывать реальные потребности жителей, в том числе запросы многодетных семей. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.

Глава государства отметил, что развитие транспортной инфраструктуры, наряду с здравоохранением и жилищно-коммунальным хозяйством, относится к числу ключевых задач региональных и муниципальных властей.

«При организации транспортного обслуживания надо исходить из запросов жителей и обязательно учитывать нужды многодетных семей», — сказал Путин.

Президент привел данные опросов Общероссийского народного фронта, согласно которым больше всего жалоб граждан связано с нарушением расписания движения маршрутов.

Кроме того, Путин призвал активнее применять возможности искусственного интеллекта в сфере общественного транспорта. По его словам, современные технологии можно использовать для прогнозирования пассажирского спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей.

В качестве примеров успешного развития общественного транспорта президент назвал Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Лидером по уровню цифровизации в этой сфере Путин отметил Омскую область. Кемеровскую область глава государства выделил среди регионов, одними из первых внедривших контрактную систему в общественном транспорте.

Ранее в этот же день Путин заявил, что в сфере российского общественного транспорта наметились положительные изменения, однако сохраняется ряд нерешенных задач. Президент напомнил, что в городах и агломерациях необходимо обновить транспорт, срок эксплуатации которого не соответствует установленным нормативам.

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