Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк из-за новых санкций

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Глава дипломатии ЕС пообещала осенью представить масштабный список антироссийских ограничений.

Мария Захарова сравнила Каю Каллас со старухой Шапокляк

Фото: www.globallookpress.com/Madis Veltman via www.imago-imag

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично сравнила главу европейской дипломатии Каю Каллас со старухой Шапокляк, комментируя планы Брюсселя ввести очередные ограничения против России. Об этом сообщает KP.RU.

На вопрос издания, почему Каллас не видит неэффективности уже действующих санкций, Захарова ответила с иронией.

«По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя», — процитировала она известный советский мультфильм.

Ранее Кая Каллас заявила, что с 2022 года экономике России был нанесен сокрушительный удар. Она анонсировала, что осенью представит самый масштабный пакет ограничений за все время противостояния.

По ее словам, новый пакет затронет как физических лиц, так и целый ряд организаций. В «черный список» могут попасть десятки людей и компаний, а сам перечень увеличится сразу на треть.

Глава евродипломатии подчеркнула, что столь мощного давления на РФ прежде не оказывалось, и добавила, что новые меры нужны, чтобы «как можно быстрее остановить украинский конфликт».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский журналист Такер Карлсон жестко раскритиковал Каю Каллас, назвав не только глупой, но и инфантильной.

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