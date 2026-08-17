«Алкоголь влияет»: почему Волочкова постоянно вспоминает Керимова

Психолог Маремпольская рассказала, что Волочкова скучает по юной версии себя

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова может снова и снова рассказывать историю отношений с бизнесменом Сулейманом Керимовым не потому, что забывает о своих предыдущих интервью, а из-за эмоциональной значимости тех событий. Повторение подобных историй может быть способом заново переживать важный период жизни и возвращаться к собственному состоянию в прошлом. Об этом психолог Татьяна Маремпольская рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Специалист отметила, что повторное обращение к одной и той же истории само по себе не обязательно говорит о нарушениях памяти. По ее словам, человек может возвращаться к значимому для него событию, потому что оно связано с определенными эмоциями и переживаниями.

«Человек проживает каждый раз, проговаривая эту историю, свой смысл. <…> Он раз за разом перепроживает эту историю по-своему», — объяснила Маремпольская.

По словам психолога, причиной может быть и ностальгия. При этом человек иногда скучает не столько по конкретным людям или событиям, сколько по самому себе в тот период жизни.

«Даже не по тем людям, о которых рассказывается, а по самой себе в тот период», — отметила специалист.

Маремпольская предположила, что в случае Волочковой речь может идти именно о возвращении к собственным переживаниям периода романа с Керимовым. По ее словам, это могло быть время сильных эмоций, влюбленности и надежд, поэтому воспоминание продолжает оставаться значимым.

«Дело не в Керимове. В нем тоже, но дело не в Керимове как таковом. Она скучает по себе той, которая тогда была влюблена, которая кипела этими страстями», — сказала психолог.

При этом специалист отметила, что на способность человека многократно возвращаться к одним и тем же историям может влиять и алкоголь. По ее словам, регулярное употребление спиртного негативно сказывается на памяти.

«Алкоголь влияет. Очень влияет, пагубно влияет на память, разрушает, и человек одно и то же может повторять», — рассказала Маремпольская.

Однако в отношении Волочковой психолог не стала связывать повторение рассказов исключительно с забывчивостью. Она считает, что балерина может каждый раз заново проживать знакомую историю и придавать ей собственный смысл.

«Не потому что она забывает, о чем она говорит. Я думаю, что у нее, ну, как у нас у всех, конечно, мы можем что-то забывать, но она ее перепроживает заново. Вот мой вердикт такой», — заключила специалист.

Маремпольская также пояснила, что у людей старшего возраста повторяющиеся рассказы могут иметь другую природу. С возрастом может ухудшаться краткосрочная память, тогда как воспоминания о событиях далекого прошлого сохраняются лучше.

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