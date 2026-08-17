Стали известны цены на билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге

Стоимость прохода на шоу Канье Уэста составит от 9 до 160 тысяч рублей

Cтали известны цены на билеты на долгожданные концерт Канье Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге - cтоимость прохода на шоу составит от 9 до 160 тысяч рублей. Подробности узнал 5-tv.ru.

Самый влиятельный музыкальный исполнитель современности впервые приедет в Россию и представит на стадионе сине-бело-голубых шоу, которое уже потрясло мир. Вместе с Канье в Северную столицу прибудет Андре Траутман — его ближайший музыкальный соратник и куратор.

На «Газпром Арене» легенда хип-хоп сцены исполнит главные хиты из своей богатой дискографии, ставшей настоящим открытием мировой музыки последних двадцати лет. Организацией концертов занимается агентство Say Agency, которое специализируется на привозе топовых зарубежных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский рэпер Канье Уэст объявил о проведении двух концертов в Санкт-Петербурге, запланированных на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена». Соответствующее заявление распространило агентство Say Agency, занимающееся организацией выступлений зарубежных звезд в России.

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