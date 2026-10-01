«Нужен талант»: Уколова раскрыла главное условие для съемок

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 27 0

Актриса считает, что способности к профессии имеют принципиальное значение.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Анастасия Уколова рассказала о значении образования для актерской профессии

Актриса Анастасия Уколова рассказала, что именно считает главным условием для работы в кино. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

По ее мнению, актеру прежде всего необходимы способности к профессии.

«В любом случае, я считаю, чтобы сниматься или играть, нужен талант», — заявила Уколова.

При этом артистка не стала однозначно оценивать необходимость специального образования для актерской карьеры. Она отметила, что многие профессиональные навыки человек способен освоить самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Уколова поделилась реакцией Иды Галич на ее публикации в социальных сетях. Актриса подчеркнула, что не видит противоречия между актерской профессией и созданием коротких видео. По ее словам, каждый сам решает, какой формат ему интересен и чем он хочет заниматься.

Также 5-tv.ru рассказал про утренний ритуал Анастасии Уколовой. Актриса пытается выработать новую полезную привычку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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