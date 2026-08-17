Горчат и опасны? Стоит ли срезать попки у огурцов

Привычный кухонный ритуал связан не столько с безопасностью, сколько с особенностями самого овоща.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Агроном Викулов: в кончике огурца нет ничего вредного
Огуречные кончики сами по себе не представляют опасности. Но у основания плода может накапливаться большое количество нитратов — особенно при избытке удобрений или в условиях недостатка солнечного света. Об этом агроном Владимир Викулов рассказал в беседе с Life.ru.
Больше всего нитратов обычно концентрируется у основания огурца со стороны плодоножки. Поэтому его удаление действительно может немного уменьшить их количество. Кроме того, эта часть плода нередко уступает остальному огурцу по сочности, хрусту и вкусу. А вот противоположный кончик, где раньше находился цветок, с точки зрения безопасности срезать необходимости нет.
«Сам кончик удаляется просто из эстетических соображений. Ничего вредного там нет», — отметил Викулов.
При приготовлении малосольных, соленых и маринованных огурцов концы иногда убирают уже по другой причине. Если срезать часть плода или проколоть ее, рассол быстрее проникает внутрь, благодаря чему ускоряется процесс засолки.
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