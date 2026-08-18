«Без режиссерского зуда»: Машков о желании вернуться на сцену в качестве актера

Режиссер Владимир Машков хочет выйти на сцену Театра Табакова в качестве актера

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков соскучился по актерству. Об этом он рассказал 5-tv.ru на открытии юбилейного сезона — в этом году легендарной «Табакерке» исполняется 40 лет.

По словам Машкова, театр — это сфера, в которую невозможно войти «насильно», ее можно только прочувствовать и бесповоротно увлечься. Режиссеры проходят суровую проверку на прочность, ведь в «Табакерке» служат, по его словам, матерые артисты, которые с легкостью «утрамбуют» неугодного. Но, указал Машков, ему уже есть на кого положиться, и, возможно, он снова выйдет на сцену в качестве актера.

«Здесь так, поэтому нужно быть сильно готовым. Поэтому ребята (режиссеры. — Прим. ред.) знают, что рискуют. Да, чтобы предъявить, увлечь артистов. Поэтому это для меня самый невероятный момент в моей жизни, развития. Я вижу ребят, на которых я могу положиться и, может быть, уже без режиссерского зуда, а в какой-то момент сыграть что-то», — сказал народный артист.

Как отметил Машков, часть спектаклей, которые он задумал поставить в «Табакерке», он готов передать ученикам. Говорит, не жалко — ради реализации их творческого потенциала.

«Жалость достается бесплатно, зависть нужно заслужить. Ну, мне так кажется, понимаете, да? Поэтому я очень счастлив», — заключил он.

У театра большие планы на новый, 41-й сезон. Художественный руководитель сообщил, что первой премьерой станет дебютная режиссерская работа Владислава Миллера «Звездный час по местному времени». Вторая премьера носит название «Мэйдэй», над ней трудится Михаил Шугарев. Кроме того, свою третью режиссерскую работу представит Севастьян Смышников — это спектакль «Обыкновенная история».

Труппа также продолжит гастроли, в частности, впервые отправится на Камчатку, где 23 и 24 августа представит спектакль «Матросская тишина». В сентябре состоится поездка в Красноярск, до конца года артисты побывают и в Курске. А еще в предстоящем сезоне завершится многолетняя реконструкция здания Театра Олега Табакова на Сухаревской площади.

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