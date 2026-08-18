Всего три минуты: одно упражнение может избавить вас от диабета

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 70 0

Короткие интервальные тренировки запускают мощные молекулярные изменения в крови.

Профилактика диабета: какие рекомендуются упражнения

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Dietze

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BSN: три минуты спринта могут снизить риск возникновения диабета

Всего три минуты интенсивного спринта способны значительно снизить риск развития диабета и ожирения. Об этом сообщило The Brighter Side of News со ссылкой на исследование ученых из Рокфеллеровского университета.

Эксперты обнаружили, что шесть 30-секундных заездов на велотренажере с максимальным усилием вызывают резкое изменение состава белков в крови. Эти изменения оказались гораздо более масштабными, чем после полутора часов спокойной езды на велосипеде.

В эксперименте участвовала группа молодых и здоровых мужчин, чьи показатели крови анализировали до и после различных типов физической активности.

Специалисты зафиксировали трансформацию 714 белков сразу после спринта. Это составляет почти четверть от всех измеренных показателей, тогда как умеренная нагрузка изменила лишь семь белков.

Биологическое влияние интенсивных нагрузок объясняется быстрым выбросом в кровоток сигнальных молекул, называемых экзеркинами. Эти вещества позволяют мышцам, печени и жировой ткани эффективно обмениваться информацией, регулируя обмен веществ и подавляя воспалительные процессы.

По словам авторов работы, даже через восемь недель регулярных тренировок этот молекулярный отклик сохраняется. Это доказывает его фундаментальную важность для организма.

Спринт активирует белки, отвечающие за рост сосудов, обновление тканей и гормональный фон. Примечательно, что интенсивная работа «включает» механизмы, связанные с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний и замедлением биологического старения.

Важной деталью исследования стало воздействие «спринтерской» крови на жировые клетки. В лабораторных условиях ученые подвергли образцы жировой ткани воздействию плазмы, взятой у добровольцев после тренировок.

Оказалось, что кровь после спринта кардинально меняет активность генов в жировых клетках, заставляя их лучше перерабатывать топливо и реагировать на питательные вещества. Кровь после умеренной нагрузки такого эффекта практически не давала.

Ученые подчеркивают, что их выводы не отменяют пользу обычных прогулок или бега трусцой. Однако доказывают, что короткие всплески запредельной активности являются уникальным инструментом для глубокой биологической перестройки организма и профилактики метаболических расстройств.

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Всего три минуты: одно упражнение может избавить вас от диабета

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